مقتل عسكري وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم في الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قُتل عسكري جزائري وجُرح اثنان، اليوم الخميس، بعد تعرض دورية لحرس الحدود لانفجار لغم تقليدي الصنع، خلال مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد في محافظة تلمسان.



وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه ”في سياق العمليات التي تنفذها وحدات من الجيش الوطني الشعبي في تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تعرضت دورية لحرس الحدود لانفجار لغم تقليدي الصنع خلال مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد“.

وأضاف البيان أن الانفجار تسبب في مقتل الرقيب صراوي سيف الدين، وإصابة كل من العريف الأول زبيري أحمد، والعريف سفاري عبد الحق بجروح.