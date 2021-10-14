ليبيا.. القبض على رجال أمن تسببوا بمقتل مهاجر غير شرعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

ألقت أجهزة الأمن الليبية، اليوم الخميس، القبض على عدد من الليبيين المتهمين بقضايا التهريب والاتجار بالبشر ومعاملتهم على نحو قاس في غرب ليبيا.



وجاء قرار الاعتقال بناء على أمر صادر عن العَام، والقاضي بمُباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة الـمُتهمين بتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وترويج الـمُخدرات في مدينة طرابُلس.

ووفق بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن أوامر صدرت بمُلاحقة كُل من تـُسفر الإجراءات عن إثبات صحة انخراطه في جمعيات تنظيم الهجرة غير المشروعة عبر البر والبحر والجو، والاشتراك في نشاط الاتجار بالمواد الـمُخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر، والاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها.