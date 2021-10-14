استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس المحتلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي على أحد الحواجز في مدينة القدس المحتلة.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن ”قوات الجيش قامت بتصفية فلسطيني واعتقلت آخر، خلال إحباط هجوم بالزجاجات الحارقة على سيارات المستوطنين على الطريق بين مدينة القدس ومستوطنة غوش عتصيون“.

وذكرت ذات المصادر العبرية أن الجيش أطلق النار تجاه فلسطيني قرب حاجز الأنفاق جنوب مدينة القدس، بعد قيامه بإلقاء قنابل زجاجية حارقة من نوع مولوتوف على المستوطنين، مما أدى إلى استشهاده.