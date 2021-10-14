فحص 1279 مريضا في قافلة طبية مجانية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمشاركة المصرية في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM) World travel Market 2021) والتي ستنطلق فعالياتها في نوفمبر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن بمشاركة عدد كبير من مختلف دول العالم، وممثلي كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية.

وبحسب بيان اليوم، حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي الوزير لكل من التنشيط السياحي، والشئون الفنية، والترويج.

واستعرض الاجتماع، عدداً من الأفكار الخاصة بتصميمات الجناح المصري المشارك بهذه البورصة بما يتفق مع ما تتضمنه الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر فيما يخص المشاركة في المعارض السياحية الدولية.

كما تم مناقشة طبيعة ونوعية المحتوي الدعائي التي سيتم الاستعانة به في المعرض من أفلام ومواد دعائية تبرز تنوع المقصد السياحي المصري والأنماط السياحية المختلفة الموجودة به.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك سنويًا ممثلة فى وزارة السياحة والآثار فى هذا المعرض الهام لكونه من أهم المعارض السياحية الدولية وأحد أهم التجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحى حول العالم وكبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

جدير بالذكر، أن المملكة المتحدة قامت برفع اسم مصر في أواخر سبتمبر الماضي من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، في أوائل شهر اكتوبر الجاري، أولى الرحلات السياحية القادمة للمدينة من العاصمة البريطانية لندن.