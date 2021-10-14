فحص 1279 مريضا في قافلة طبية مجانية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1279 شخصا ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في قرية البدراوي التابعة لمركز كفر سعد، على مدار يومين.

أكدت المحافظ، في تصريح صحفي، أن الفعالية جاءت استكمالا لسلسلة القوافل التي تُنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأشارت إلى أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل 41 حالة إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة، وتقديم الاستشارات لنحو 533 حالة، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لنحو 3 حالات.