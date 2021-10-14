إحبط تهريب سجائر إلكترونية مخدرة مع راكب قادم من نيويورك في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب حلوى وسجائر إلكترونية بها مواد مخدرة، أخفاها راكب أجنبي في حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمخدرات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه وردت معلومات للجمارك المطار من إدارة مكافحة المخدرات، تؤكد محاولة راكب أجنبي قادم على رحلة طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 986 القادمة من نيويورك إدخال أشياء ممنوعة، وتم تكليف عبدالحليم عبدالمحسن مأمور الجمرك، وميلاد رسمي مدير الحركة بفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 15 كيس حلوى بالمخدرات، و17 سيجارة إلكترونية بداخلها مواد مخدرة، و7 خزانات سجائر إلكترونية بداخلها مواد مخدرة.

وقرر فوزي العميري مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.