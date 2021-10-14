دولة مجاورة للعراق تسجل حصيلة ثقيلة بضحايا كورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 11 ألفا و964 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 754 ألفا و 47 إصابة مؤكدة.وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1770 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 6984 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و280 ألفا و624 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 223 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 123 الفا و498 حالة وفاة.