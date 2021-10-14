انت الان تتابع خبر بالفيديو: مخلوق غريب قذفه إعصار شاهين على شاطئ عمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشاركت بعض الصفحات العربية على "تويتر" مقطعا غريبا زعمت فيه مشاهدة مخلوق غريب قذفه إعصار شاهين على سواحل سلطنة عمان، الأمر الذي أحدث جدلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من تداول مقطع الفيديو في بعض المواقع العربية بشكل واسع، إلا أن المواقع الرسمية لسلطنه عمان لم تشر إلى هذه الحادثة أو تعلق عليها.



ويظهر في الفيديو مخلوق غريب لم تحدد طبيعته، قيل إن وجهه يشبه وجه الكلب مع أسنان وأطراف غريبة، حيث أشارت بعض المواقع إلى أن المشاهد "حيرت العلماء الذين ما يزالون يعملون على محاولة تفسيرها"، على الرغم من التعليقات التي أكدت أنها مشاهد مزورة.