ماذا قال عبدالله بن زايد خلال لقاء نظيره اليوناني؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في العاصمة الأمريكية، نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان.



وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليونان، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

وبحث الجانبان أيضاً عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، أن العلاقات الإماراتية اليونانية تشهد نموا وتطورا مستمرين في العديد من المجالات، وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى الحرص على تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.