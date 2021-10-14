رئيس الوزراء اللبناني يعلن غداً يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف في بيروت

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، يوم غد الجمعة يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف التي شهدتها بيروت الخميس.



وأصدر ميقاتي، حسب مكتبه الإعلامي، مذكرة جاء فيها أن الجمعة يعلن "يوم إقفال عام حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة أحداث اليوم، بحيث تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة".

وقتل 6 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.