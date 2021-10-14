العاهل المغربي يعين خالد آيت الطالب وزيرا للصحة خلفاً لنبيلة الرميلي

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، خالد آيت الطالب وزيرا للصحة خلفاً لنبيلة الرميلي.



وكشف بيان للديوان الملكي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اقترح على الملك إعفاء نبيلة الرملي بطلب منها، بهدف تفرغها الكامل لمنصبها كرئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء.

وقال البيان، إن الرميلي طلبت إعفاءها من مهامها الحكومية، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة.

وقد وافق العاهل المغربي الملك محمد السادس على المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لاستكمال الأوراش المفتوحة والتحديات الملحة لقطاع الصحة، وعلى رأسها مواصلة تدبير الجانب الصحي لوباء کوفيد 19، وحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح.”

وخالد آيت الطالب، هو طبيب جرّاح وأستاذ جامعي، بدون انتماء سياسي. سبق له أن شغل منصب وزير الصحة في الحكومة الماضية.

وفي السابق، عمل مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس منذ 2004، ورئيسا لمصلحة الجراحة الباطنية بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس.

ويشغل، أيضا، منصب رئيس تحالف المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب منذ عام 2016، ورئيس المجلس الإداري لمعهد الأبحاث حول السرطان.

يذكر أن الحكومة المغربية الجديدة، شرعت في أداء مهامها بشكل رسمي اليوم الخميس، بعد حصولها على الثقة البرلمانية، بأغلبية كاسحة.

وصوت 213 نائبا برلمانيا لمنح الحُكومة الثقة البرلمانية، فيما صوت 64 رفضاً له، مع امتناع نائب برلماني وحيد.

والإثنين، عقد أخنوش أول مجلس لحكومته، والذي ناقش فيه رفقة وزرائه عبر تقنية التناظر المرئي الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي قبل المصادقة عليه.

وجرى بمقر رئاسة الحُكومة بالعاصمة المغربية الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، تسليم السُلطة بين عزيز أخنوش رئيس الحُكومة المغربية الجديد، وسلفه سعد الدين العثماني، رئيس الحُكومة المُنتهية ولايته.