شكرا لقرائتكم خبر عن هتفوا “لبيك يا حسين”.. الجيش اللبناني يغلق الطريق أمام مسلحين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو “غريب” يوثق لحظة قطع قوات من الجيش اللبناني الطريق أمام حشود مسلحة من حزب الله، ومحاولة التفاوض معهم لعدم وصولهم إلى مناطق الاشتباكات.

ويظهر الفيديو قوات الجيش وقت أغلقت الطريق أمام المسلحين، وحاول أحد الضباط إقناعهم بالعودة إلا أنهم يصرّون على تخطي قوات الجيش وسط هتافات “لبيك يا حسين”.

وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عدم تعامل قوات الجيش مع مسيرة مسلحة بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة وبعض الأسلحة الثقيلة، وعبر الجميع عن تخوفاتهم من مألات الأمور في لبنان، خاصة في ظل انتشار السلاح.

وتشهد بيروت في الآونة الأاخيرة توترات سياسية، على إثر إعادة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والذي تورط فيه قيادات من حزب الله.

وأدت الاشتباكات إلى سقوط 5 قتلى وعشرات المصابين، في آخر إحصائية رسمية.