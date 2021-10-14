شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الباكستاني يقتل إرهابياً مطلوباً شمال غرب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في القضاء على إرهابي، خلال عملية نُفذت اليوم في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن العملية نُفذت في "مير علي" كبرى مدن مقاطعة وزيرستان، بناء على معلومات استخباراتية، حيث قُضي على "عارف الله" وهو من العناصر الإرهابية المطلوبة؛ لتورطه في تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية.

وجاء هذا التطور بعد يوم من إعلان الشرطة الباكستانية عن القضاء على ثلاثة مسلحين، من العناصر الإرهابية، خلال عملية مماثلة نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.