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هيئة الدواء الأوروبية تفحص عقار أسترازينيكا المعالج لكورونا

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الدمام - شريف احمد - بدأت هيئة الدواء الأوروبية فحص عقار جديد مضاد لفيروس المستجد. وطورت شركة الأدوية السويدية البريطانية أسترازينيكا الدواء المركب إيفوشيلد (أي زد دي 7442)، الذي يهدف إلى منع الإصابات بكوفيد- 19 بين البالغين، حسبما أعلنت الهيئة الأوروبية في أمستردام اليوم الخميس. وأشارت بيانات الاختبار الأولية إلى أن العقار فعال في الحماية من المرض.

ويواصل الخبراء حاليا تقييم البيانات الواردة من الفحوص ودراسة مميزات العقار وعيوبه. وبحسب الهيئة الأوروبية، لم تتقدم الشركة المصنعة بعد بطلب للحصول على الموافقة لتداول العقار في السوق الأوروبية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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