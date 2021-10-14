رونالدو: هذا مرشحي المفضل للكرة الذهبية

ونجح رونالدو نفسه في الفوز بالكرة الذهبية مرتين من قبل، أتت الأولى في عام 1997 والثانية في 2002 بعد المستوى المميز الذي قاد به البرازيل للفوز بكأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان.

وكتب رونالدو عبر حسابه الخاص على "إنستجرام": "بدون شك، مرشحي للفوز بالكرة الذهبية هو بنزيما، المهاجم الأفضل الذي يقدم مستوى وحشيا لـ10 سنوات، كما أنه بطل فوق كل شيء، هل تتفقون".



يذكر أن بنزيما يقدم مستويات مميزة هذا الموسم رفقة ريال مدريد ، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 7 آخرى، في 10 مباريات خاضها في جميع المسابقات.

كما قاد منتخب بلاده فرنسا منذ أيام للفوز بدوري الأمم الأوروبية، وسجل هدفًا في المباراة النهائية في شباك إسبانيا.