الصحة السعودية تعلن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الجائحة في المملكة 547807 إصابات.



وأكدت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8755 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعاف جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس في المملكة 536817 شخصا.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 113 حالة.

وأعلن مركز الإحصاء الخليجي، في وقت سابق من اليوم، بأنه بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية 98%.