شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة خليجية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

طالبت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، مواطنيها المتواجدين في بيروت، مغادرة لبنان، بعد تطور الأحداث وسيطرت أعمال العنف المسلح على الشارع.

كما دعت سفارة الكويت في لبنان، المواطنين الراغبين في السفر إلى لبنان إلى “التريث وتأجيل سفرهم”، بسبب ما تشهده حاليا من أحداث مؤسفة، حسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

على الجانب الآخر قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الأحداث التي شهدتها العاصمة بيروت اليوم الخميس “أمر غير مقبول”.

وأوضح عون في كلمة متلفزة أنه “لن يسمح لأحد أن يأخذ البلد رهينة لمصالحه وحساباته”، مضيفا أنه “سيتم التحقيق في ما حدث لمحاسبة المسؤولين”.

كما شدد الرئيس اللبناني على أن ما حدث اليوم “لن يتكرر تحت أي ظرف”.

وقد قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص اليوم الخميس فيما وصفته السلطات بأنه هجوم على محتجين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له “حزب الله” للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

واتهم “حزب الله” وحليفته “حركة أمل” حزب “القوات اللبنانية” بشن الهجوم الذي وقع عند أحد خطوط التماس في الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.

ويمثل إطلاق النار أسوأ عنف مدني تشهده بيروت منذ 2008، ويلقي الضوء على عمق الأزمة السياسية المتعلقة بالتحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 ويقوض جهود الحكومة لمواجهة أحد أبرز حالات الانهيار الاقتصادي في التاريخ.