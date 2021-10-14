شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية المصرية تكشف اللغز .. هذا ما وجدته فرق البحث عن المركبة الغارقة في النيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد أربعة أيام من البحث المتواصل عبر قوات المسطحات المائية والغواصين والضغادع البشرية، بحثًا عن مركبة تقل مواطنين سقطت من أعلى جسر على النيل في قاع النهر، حسمت وزارة الداخلية المصرية هذا الغموض في بيان رسمي، بعد الضجة التي أثارتها الواقعة وكانت حديث الرأي العام في مصر.

وقالت “الداخلية”- حسب وسائل الإعلام المحلية- بأنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين من أنه علم من آخرين رؤيتهم لشئ يسقط من أعلى كوبرى الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه (مرجحين كونه سيارة ميكروباص).

كما كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل واقعة ميكروباص الساحل، حيث تبين أن سور الكوبري المنهار في محل البلاغ المشار إليه سبق و اصطدمت به سيارة نقل ، مما أدى إلى تصدعه ، وفى وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات “التوك توك” بذات الجزء من السور مما أدى إلى سقوطه لضعفه.

كما تمكنت فرق المباحث من تحديد صاحب مركبة “التوك توك” وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة “التوك توك” من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهرى حيث قامت القوات بتمشيط محيط محل البلاغ، وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة “ميكروباص” وقد تم العثور فقط على “غطاء سيارة كبير الحجم” بقاع نهر النيل.

وأوضحت المصادر الأمنية، أنه باستكمال أعمال البحث والتحرى وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة “ميكروباص الساحل” التى تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، لم يُستدل على أية سيارات مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة “ميكروباص” فى ذات اليوم وحتى تاريخه.

وبحسب المصدر الأمني، أفاد شاهد عيان “صياد” في واقعة ميكروباص الساحل، أن ما سقط من أعلى الكوبرى “غطاء سيارة”.

وإمعاناً فى التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبرى ، و التقطتها الكاميرا التى سبق وأن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين.