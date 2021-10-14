شكرا لقرائتكم خبر عن «اتقوا الله».. بيان عاجل من سعد الحريري بشأن الأحداث في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق، بيانًا عاجلا يدعو فيه جميع الأطراف إلى تغليب مصلحة الوطن وعدم الانجرار إلى مالا يحمد عقباه من حرب أهلية.

وقال في البيان الذي نشره عبر حسابه على “تويتر” :” إن ما حصل اليوم في بيروت من مشاهد إطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين أعادنا بالذاكرة لصور الحرب الأهلية البغيضة، هو امر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات”.

وتابع :” إننا نتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا الذين سقطوا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأناشد الجميع اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار الى الفتنة التي قد تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه”.

وأضاف الحريري أننا ندعو الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال إطلاق النار، وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي”.

وأوضح سعد الحريري في بيانه :” لعل ما حصل اليوم على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الأهلي والى احترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين”.

واختتم قائلًا :”اتقوا الله بلبنان وأهله يكفيهم ما يعانون من أزمات”.