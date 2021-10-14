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السجن المؤبد لهندي قتل زوجته باستخدام الكوبرا

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الدمام - شريف احمد - أصدرت محكمة هندية حكما نادرا بعقوبة مزدوجة بالمؤبد بحق هندي أدين بقتل زوجته بجعل كوبرا تلدغها وهي نائمة. وجرى إلقاء القبض على سوراج كومار في منزله بولاية كيرالا بجنوب البلاد العام الماضي بعدما توفيت زوجته جراء لدغة أفعى. وأدانت محكمة في مقاطعة كولام أمس الأول الاثنين كومار بقتل وتسميم زوجته 25 عاما وبالإقدام على محاولة سابقة بقتلها باستخدام أفعى راسيل، بحسب بوابة "لايف لو" الإخبارية القضائية.

وحكم القاضي إم مانوج على المدان أمس بعقوبتين متتاليتين بالمؤبد، ولكنه لم يقبل طلب الإدعاء بإنزال عقوبة الإعدام بالوضع في الاعتبار عمره وفرصة إصلاحه، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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