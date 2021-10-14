شكرا لقرائتكم خبر عن بلغاريا تغلق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في 2040 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم بلغاريا، أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، إغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم لديها، في الفترة ما بين عامي 2038 و2040، على أقرب تقدير. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات نظمها عمال المناجم. وقررت الحكومة الانتقالية في صوفيا هذا الموعد في إطار خطة إعادة التعمير في البلاد. وشدد رئيس الحكومة المؤقتة، ستيفان يانيف بالقول: "نفضل عام .2040"

وكان عمال المناجم في جنوب بلغاريا نظموا مظاهرات في قلب العاصمة صوفيا أمس الأربعاء ضد تأخير موعد إغلاق المحطات.