شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أوروبية لتحويل المركبات للعمل بوقود من مخلفات زراعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت دراسة بأن سائقي المركبات في أوروبا بإمكانهم التحول إلى الجيل التالي من الوقود الذي يتم إنتاجه من الكتلة الحيوية، دون تعريض التنوع البيولوجي بالإقليم للخطر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدراسة التي أجرتها كلية امبريال كوليدج لندن بحثت توفير وقود حيوي متقدم، يمكن إنتاجه من مخلفات زراعية مثل قش الأرز، وقشور الذرة، وقد تقيم شركات مزارع لتلبية الاحتياجات من المواد الأولية.

ووفقا للدراسة التي أجريت بتكليف من مجموعة "كونكاوي" الصناعية، يمكن لأوروبا أن تنتج كمية كبيرة من الوقود المتقدم الذي يعتمد على المخلفات، تصل إلى 135 مليون طن بحلول عام 2050، والذي يتم اعتباره مكافئا للنفط، دون الإضرار بالتنوع البيولوجي.