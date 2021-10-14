شكرا لقرائتكم خبر عن وصول القوات السعودية المشاركة في تمرين «الحرب الجوي الصاروخي» بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتمل اليوم وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021» بكافة أطقمها الجوية والفنية إلى قاعدة «الظفرة» الجوية بدولة الإمارات.

وكان في استقبال المجموعة المشاركة في التمرين الملحق العسكري المكلف في سفارة المملكة بدولة الإمارات العميد الركن عبدالله محمد الحصان وقائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيران الركن عائض بن سعيد القحطاني وأركانات التمرين.

وفي لقاء مع قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين انه قد تم اكتمال وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة إلى قاعدة الظفرة الجوية، وكان نقل المعدات والمشاركين بقدرات من قواتنا الجوية 100%، وبدون اي تأثير على المهام الاخرى.

وأضاف ، أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بمنظومة (ف ١٥ اس اي) متعددة المهام في هذا التمرين جاء لكونه من التمارين العسكرية المشتركة المهمة على مستوى العالم التي تقام في بيئة عمليات قتاليه مشابهة للعمليات الحقيقية، مبيناً أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، حرصاً على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة قواتنا الجوية والعمل على المحافظة على تميزها الدائم في جميع المحافل ومنها التمارين المشتركة.