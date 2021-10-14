شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحذر من استمرار المواجهات في الشارع اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، جميع الأطراف اللبنانية إلى ضرورة ممارسة ضبط النفس وتجنب الفتنة ولغة التحريض وأفعال التصعيد، ووضع المصلحة العليا للبنان فوق أية اعتبارات حزبية أوطائفية ضيقة.

وحذر أبو الغيط في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم، من خطورة استمرار المواجهات الجارية في الشارع اللبناني منذ صباح اليوم والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتهدد السلم الأهلي والاستقرار بلبنان بشكل مباشر.

وأوضح الأمين العام أنه يتابع بقلق كبير التوتر المتصاعد، مؤكداً أن الجامعة العربية ستواصل مواكبة التطورات بالغة الدقة الجارية في لبنان، ولن تدخر جهداً لدعم الشعب اللبناني في مواجهة الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها .