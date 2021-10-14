شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان .. ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 6 قتلى و32 جريحاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في حصيلة رسمية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن أن عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدها لبنان اليوم، بلغ حتى حينه 6 قتلى و32 جريحاً، 2 منهم بحال حرجة، جرى توزيعهم على مستشفيات العاصمة بيروت.

في وقت تشهد العديد من الشوارع في مناطق فرن الشباك - بدارو - عين الرمانة والشياح لاسيما الواقعة أو المتاخمة لنقاط الاشتباكات، حالة من الهدوء الحذر وتوقف إطلاق النار، ما أدى إلى نزوح كثيف للسكان من منازلهم خوفا من تصاعد حدّة التوتر مجددا وسط خسائر مادية في المنازل والمحال التجارية والسيارات التي تحطم العديد منها بفعل الاشتباكات.