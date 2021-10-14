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تابعوا في نشرة السومرية.. نتائج الانتخابات واشتباكات بيروت

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يحذر من السياقات غير القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات، ويدعو الى التعاون بروح وطنية لتشكيل الحكومة.
= لا شكاوى حمراء خلال التصويتين الخاص والعام، والمفوضية تؤكد عدم تأثرها بأي شكل من أشكال الضغوط.

= بيت العامري يجمع المعترضين على نتائج الاقتراع، والصدر يشكل لجنة مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.

= قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في بيروت، ودعوات لتحقيق محايد في انفجار مرفأ بيروت.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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