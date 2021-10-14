انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. نتائج الانتخابات واشتباكات بيروت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يحذر من السياقات غير القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات، ويدعو الى التعاون بروح وطنية لتشكيل الحكومة.
= لا شكاوى حمراء خلال التصويتين الخاص والعام، والمفوضية تؤكد عدم تأثرها بأي شكل من أشكال الضغوط.
= بيت العامري يجمع المعترضين على نتائج الاقتراع، والصدر يشكل لجنة مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.= قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في بيروت، ودعوات لتحقيق محايد في انفجار مرفأ بيروت.