تابعوا في نشرة السومرية.. نتائج الانتخابات واشتباكات بيروت

= لا شكاوى حمراء خلال التصويتين الخاص والعام، والمفوضية تؤكد عدم تأثرها بأي شكل من أشكال الضغوط.

= بيت العامري يجمع المعترضين على نتائج الاقتراع، والصدر يشكل لجنة مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.

= قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في بيروت، ودعوات لتحقيق محايد في انفجار مرفأ بيروت.