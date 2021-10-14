شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الرئيس التونسي يقيل رئيس البرلمان "المجمد" راشد الغنوشي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، رئيس البرلمان "المجمد" راشد الغنوشي.



قرار جديد للرئيس التونسي بعد أول اجتماع له مع الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن في قصر قرطاج.

وكان سعيد كلف بودن برئاسة الحكومة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، عقب شهر من إجراءات دستورية استثنائية، قضت بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة هشام المشيشي.