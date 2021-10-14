البيت الأبيض: بايدن وزوجته سيلتقيان البابا فرنسيس في الفاتيكان 29 أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، سيلتقيان البابا فرنسيس في الفاتيكان في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وجو بايدن هو ثاني رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة بعد الرئيس الراحل جون كينيدي في 1960.

وقال بيان البيت الأبيض: إن بايدن والبابا "سيناقشان العمل معا في إطار الجهود القائمة على احترام الكرامة الإنسانية الأساسية ومنها وضع حد لجائحة كورونا والتصدي لأزمة المناخ والاهتمام بالفقراء".

لقاء يسبق حضور الرئيس الأمريكي لقمة تستمر يومين لمجموعة العشرين في روما؛ حيث يأمل في الحصول على الموافقة على ضريبة عالمية على الشركات حدها الأدنى بنسبة 15%.

وأضاف المسؤول أن بايدن سيحضر بعد ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المعروف باسم كوب 26 في جلاسجو باسكتلندا في اليومين الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي عن "إجراءات رئيسية" بشأن القضايا المهمة في المؤتمر ومن بينها أهداف لمكافحة تغير المناخ واستغلال الغابات والأراضي.

وهذه هي ثاني جولة خارجية لبايدن منذ بدء رئاسته.

وتهدف زيارته لكل من إيطاليا وبريطانيا واجتماعاته مع زعماء الدول البارزين في العالم إلى التأكيد على عودة الولايات المتحدة إلى العمل مع المجموعات الدولية بعد سياسات "أمريكا أولا" التي اتبعها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.