السفارة الكويتية في بيروت تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعت السفارة الكويتية في بيروت، الخميس، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية على خلفية الأحداث الأخيرة.



وبحسب وزارة الخارجية الكويتية فإن سفارتها في لبنان حثت الكويتين الراغبين في السفر إلى بيروت على التريث.

وشهدت منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وتقف مليشيات حزب الله اللبناني خلف الاشتباكات التي وقعت الخميس في بيروت فيما وجهت اتهاما لحزب القوات اللبنانية بالمسؤولية عن إطلاق النار.

ورفضت قوى سياسية لبنانية استدعاء مظاهر الحرب الأهلية، وانقلاب مليشيات حزب الله على المؤسسات، إثر تطورات الأوضاع في بيروت.

وأجمعت المواقف في لبنان على رفض ما شهدته منطقة الطيونة في بيروت، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، محذرة من العودة لـ"الحرب الأهلية".

واتهمت القوى السياسية حزب الله بالتسبب في تدهور الوضع الأمني، بعد أن دعا مع حليفه "حركة أمل" إلى التحرك الشعبي صباح اليوم الخميس، للضغط باتجاه إقالة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

وتأتي هذه الدعوة إثر إصداره مذكرة توقيف بحق الوزير السابق والنائب الحالي في حركة أمل علي حسن خليل، ورفض محكمة التمييز طلب "كف يد" المحقق العدلي في القضية.

وعبرت فرنسا عن قلقها إزاء أعمال العنف الدامية التي جرت في لبنان على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، ودعت جميع الأطراف إلى التهدئة.

أما الولايات المتحدة فسارعت إلى إعلان دعم إضافي للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون دولار أمريكي، فيما وصفت الحديث عن تقديم طهران وقودا إلى لبنان بـ"الفرقعة الإعلامية".