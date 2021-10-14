شكرا لقرائتكم خبر مباحثات أمريكية روسية حول نووي إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي في أسرع وقت، حسب ما أفادت الخارجية الروسية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أمس الأول في أعقاب مكالمة هاتفية بين لافروف وكيري أن الوزيرين بحثا مسائل متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، واعتبرا من الضروري التوصل في أسرع وقت إلى اتفاق شامل يسمح بعد ذلك بتطبيع الوضع بشكل تام”.

وأضاف البيان أن الوزيرين استعرضا خلال هذه المكالمة التي جرت “بمبادرة أمريكية”، “نتائج الجولة الجديدة من المحادثات بين مجموعة 5+1 (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا) ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 11 نوفمبر في عمان.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أعرب عن “تفاؤل معقول” بشأن نتائج المحادثات في مسقط “ولكن ليس إلى درجة تجعلنا متأكدين بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق”.

من جهتهما ذكر السناتوران الديموقراطي روبرت ميننديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية وزميله الجمهوري مارك كيرك في بيان مشترك “نعتبر أن اتفاقا جيدا ينبغي أن يفكك لا أن يؤخر البرنامج النووي الإيراني غير المشروع، ويمنع إيران إلى الأبد من بلوغ عتبة دولة تملك السلاح النووي”.

إلى ذلك، ذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون أن الجانبين ربما يكتفيان باتفاقية موقتة أخرى تقوم على التخفيف المحدود للعقوبات الذي تم الاتفاق عليها قبل عام فيما يسعيان لحل خلافاتهما العميقة خلال الشهور المقبلة.