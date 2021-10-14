جودة وكيري يتناولان تطورات الأحداث بالمنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناول وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في عمان أمس مع نظيره الأمريكي جون كيري تطورات الأحداث في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. ووفقا لمصادر بوزارة الخارجية الأردنية فإن المباحثات تركزت حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة في القدس المحتلة. كما استعرضت المباحثات الأوضاع في سوريا والعراق والحرب التي تشنها أمريكا وحلفاؤها على التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق. وكان كيري قد وصل إلى عمان أمس الأول في زيارة عمل قصيرة للأردن ضمن جولة له في عدد من دول المنطقة.

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