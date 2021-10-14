دولة الإمارات تقدم 35 ألف جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 35.187 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20.613.303 جرعات، وبمعدل توزيع للقاح 208.42 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.