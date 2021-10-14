قرقاش: الدولة الوطنية ومؤسساتها قادرة ضمان الاستقرار والازدهار والعدالة

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، أن الدولة الوطنية ومؤسساتها قادرة ضمان الاستقرار والازدهار والعدالة.



وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال الدكتور أنور قرقاش، الخميس: "لا بديل عن الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة لضمان الاستقرار والازدهار والعدالة، والدروس والتجارب في المنطقة واضحة وتؤكد أن وهم الايديولوجيا الفارغة وشعاراتها لن تنطلي على أحد"

وتابع: "هذا ما نؤمن به في الإمارات استناداً إلى تجربتنا وقراءتنا العقلانية للتطورات الإقليمية".

وفي وقت سابق أكد الدكتور أنور قرقاش، أن الدولة تدشن مرحلة جديدة وتخطو نحو نقلة نوعية لاستباق تحديات المستقبل.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال إن "الإمارات تدشن مرحلة جديدة من العمل وإدارة التحولات الضامنة لاستمرار زخم الإنجازات الاستثنائية التي ميزت مسيرتها، والانتقال إلى آفاق أوسع من التقدم".