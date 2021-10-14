شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف توافد عشرات المسلحين إلى العاصمة بيروت وإطلاق نار كثيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “العربية” مقطع فيديو وثقت من خلاله استمرار توافد عشرات المسلحين من مدن لبنان إلى العاصمة بيروت وسط إطلاق نار كثيف.

وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات مسلحة في محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار.

• اعتصام العاصمة بيروت

ودعا أنصار الحزبين إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكانوا بدأوا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

• دوي قذائف صاروخية

وسمع دوي قذائف صاروخية من طراز RPG7 في العاصمة بيروت بعد انتشار الجيش في الشوارع لمنع أي اشتباكات ومطاردة مطلقي النار، وتحدثت مصادر عن سقوط 6 قتلى وأكثر من 60 مصاباً.

وبثت قنوات تلفزيونية محلية صورا لأشخاص مذعورين في شوارع العاصمة بيروت يهربون من مكان إطلاق النار، في كل الاتجاهات، خوفا على حياتهم.