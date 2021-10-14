شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بشأن هوية حامل الـ«آ ربي جي» بعد قنصه في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفاجأة بشأن هوية المسلح، الذي ظهر في اشتباكات بيروت، اليوم الخميس، محاولًا إطلاق قذيفة “آ ربي جي” على قوات الجيش، قبل أن يتمكن قناص من قتله قبل إطلاق القذيفة.

وأفاد النشطاء أن القتيل هو السوري المنتمي لأحد الأحزاب الشيعية “محمد السيد”، متداولين له صور أخرى وهو يقاتل في سوريا.

وعلق أحدهم على الصور التي نشرها بالقول :” صور للمتظاهر السلمي “محمد السيد” الذي قتل وهو يحمل الآر بي جي سلمياً في بيروت وصور أخرى له عندما عندما كان يتظاهر سلمياً في سوريا”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشروا مقطع فيديو يوثق لحظة قنص أحد المسلحين وهو يحمل قاذف آر بي جي وسط بيروت.

وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، قد أكد إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تفاجأت بتحول التظاهرات لاشتباك مسلح، كاشفا عن أن القذائف التي أطلقت خلال التظاهر من نوع B7 .

وكشف وزير الداخلية اللبناني، خلال مؤتمر صحفي، عن آخر تطورات الوضع في بيروت، مؤكداً سقوط 6 قتلى من طرف واحد في الاشتباكات التي جرت في بيروت حتى الآن، معلقاً: “القنص كان على الرؤوس”.

وأضاف وزير الداخلية اللبناني، سنطلب من الحكومة اتخاذ كل ما يلزم لضبط الوضع الأمني في منطقتي الشياح وعين الرمانة، منوها بأن حكومة ميقاتي هي للإنقاذ وللعمل وليست هي من يقوم بتخريب الأوضاع في البلاد.