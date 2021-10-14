شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء القطري يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مأدبة غداء تكريماً لسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر والوفد المرافق لسموه، ومن الجانب القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وناصر بن غانم الخليفي.