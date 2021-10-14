شكرا لقرائتكم خبر عن طاجيكستان تضبط أكبر شحنة مخدرات أفغانية منذ 5 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات الأفغانية منذ خمسة أعوام، صادرت الشرطة في طاجيكستان نحو 500 كيلوجرام من المخدرات.

وقالت السلطات إن المخدرات، وتشمل الهيروين والأفيون، تم مصادرتها في العاصمة دوشنبه، وكان سوف يتم طرحها في السوق السوداء.

وتم إلقاء القبض على ستة أشخاص، معظمهم من المواطنين ومشتبه به من أوزبكستان.

وتخشى طاجيكستان المتاخمة لأفغانستان زيادة تهريب المخدرات منذ سيطرة طالبان على السلطة في كابول.

وتبلغ قيمة المخدرات في السوق السوداء 6 مليون دولار، بحسب ما قالته الشرطة . وتم مصادرة أملاك وسيارات ثمينة من الشخص الذين يشتبه في أنه يترأس العصابة.