قيس سعيد يأمر بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق منصف المرزوقي، واصفا إياه بأنه "عدو لتونس".



وقال الرئيس التونسي، إن المرزوقي لا يجب أن يتمتع بامتياز الحصول على جواز سفر دبلوماسي، وهو يجوب العواصم، لأنه من أعداء تونس ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس.

واعترف المرزوقي بأنه سعى لدى الفرنسيين لإفشال عقد القمة الفرانكوفونية، والتي كان من المقرر عقدها في تونس نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وطلب الرئيس قيس سعيد من وزيرة العدل، فتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

وتابع: "نعرف جميعا إمكانياتنا وحجمنا ولكن لا نقبل ولن نقبل أبدا بأن توضع سيادتنا على طاولة أي مفاوضات أجنبية والقضية هي قضية الشعب التونسي فقط".

وأكد أن "تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها وتعلمون كيف ذهب البعض للخارج ليستجديه لضرب المصالح التونسية".

وأضاف "سيقول البعض أننا دولة صغيرة وليست لدينا من الإمكانيات الكثيرة، ولكننا لدينا سيادة وكرامتنا قبل كل شيء ولا مجال إلى نترك أي أحد أن يتدخل في شؤوننا، مشيرا إلى أنه لا نرتمي في أحضان عواصم أخرى ونحن حريصون على الديمقراطية والحرية حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته".