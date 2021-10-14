جناح البحرين في إكسبو 2020 دبي يسرد علاقة المملكة مع البحر عبر التاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يجذب أنظار زوار أجنحة الدول المشاركة في إكسبو2020 دبي لدى مرورهم في أركان الحدث مبنى جناح مملكة البحرين بارتفاعه و ألواح الألمونيوم التي تخترقه كأعمدة كبيرة ليمروا على المدخل المكون من منحدر أسمنتي يوصلهم إلى ساحة العرض الرئيسية التي تسرد حكاية تاريخ البحرين و قصة صيد اللولو والوجود البشري المستمر منذ أكثر من 5 آلآف عام على جزر المملكة و علاقتها بالبحر التي شكلت حضارة دلمون.



و أكد محمد عسكر منسق محتوى جناح مملكة البحرين في إكسبو 2020 دبي : " تأتي مشاركة مملكة البحرين في إكسبو دبي الحدث الأكبر والأهم في الشرق الأوسط بعد نجاح مشاركة البحرين في إكسبو ميلان 2015 و فوز جناح المملكة بجائزة في فئة الهندسة المعمارية وتستكمل هذه المشاركة بتصميم هندسي مبتكر لجناح وطني تحت شعار "الكثافة تنسج الفرص " يرتكز على 126 عامودا من الفولاذ على ارتفاع 24 مترا تخلق تجربة مكانية و حسية لجميع الزوار وتنقل مفهوم الكثافة التي تعيشها البحرين من خلال الجناح المشارك في المعرض.

وأضاف إن كل عامود من الأعمدة يبدأ من نقاط مختلفة لتلتقي في نقاط محددة ومعينة تعتبر إشارة إلى أن نسيج المجتمع البحريني رغم تنوعه إلا أنه يتحد في نقاط معينة تسهم في رفع وإعلاء جهود مملكة البحرين في جميع القطاعات.

و أوضح عسكر أن الجناح يضم عدة أقسام منها المعرض الذي يركز في شهري أكتوبر الجاري و نوفمبر المقبل على موضوع البحر و التي ستتغير مواضيعه بشكل دوري طوال فترة انعقاده فيما يحوي الجناح مقهى يقدم قائمة طعام خاصة بالأطباق والأكلات البحرينية لتنقل المطبخ البحريني بطريقة معاصرة من ابتكار الشيف البحرينية لولوه الصويلح والشيف البحريني بسام العلوي إضافة إلى متجر الهدايا الذي يعرض منتجات ومقتنيات مصنوعة في البحرين من قبل شباب وحرفيين بحرينيين كل ذلك يساهم في نقله 10 متطوعين مقسمين على 5 شباب و 5 شابات من مواطني المملكة ليعكسوا ويساعدوا في إبراز ثقافة وازدهار البحرين.

يقع جناح مملكة البحرين في منطقة الفرص على مساحة 2000 متر مربع و يتكون هيكله من 126 عمودا بسماكة 11 سنتيمترا وارتفاع يبلغ 24 مترا، تتصل ببعضها البعض في عدة نقاط على ارتفاع المساحة، بينما تتألف واجهته الخارجية من الألومنيوم الذي يمثل أحد أكبر صادرات المملكة و تدعم تلك الأعمدة بعضها إضافة إلى رفعها للسقف لتجسد مبادئ التواصل والكثافة في استكشاف الاحتمالات ثلاثية الأبعاد المستوحاة من الزخارف الجصية الهندسية التقليدية للعمارة البحرينية التراثية.