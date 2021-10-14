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عاجل.. مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي بنيجيريا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

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أعلن الجيش النيجيري، الخميس، مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي أبومصعب البرناوي.

 

وفي الفترة الأخيرة، صعّد تنظيم داعش الإرهابي هجماته ضد المدنيين في محور مايدوغوري-مونغونو، في منطقة يبلغ نطاقها 135 كيلومترا، وقد أقام نقاط مراقبة يمارس فيها السطو والقتل، وفق شهادات سكان المنطقة.

 

وحضّت هذه الهجمات شبه اليومية القوات المسلّحة على تسيير دوريات على طول هذا الطريق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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