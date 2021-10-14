338 سائحًا أجنبيًا يزورون دير سانت كاترين– صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبلت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الخميس، 398 سائحًا من مختلف جنسيات العالم.

وقال خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 398 سائحًا بينهم 338 أجنبيًا، و 60 مصريًا، وجرى تنفيذ البرنامج السياحي الخاص بهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتأكيد على السائحين باقتناء المطهرات خلال رحلاتهم والتعقيم كل فترة، إضافة إلى توفير جهاز لقياس درجة الحرارة عند كل معلم سياحي يتردد عليه السائحين.

وأوضح نائب رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن السائحين الأجانب حرصوا على زيارة دير سانت كاترين، وتفقد المتحف، والكنيسة الدير، وشجرة العليقة، وبئر موسى.

وأضاف أنه جرى تفويج السياح تحت رعاية دليل بدوي، وإنهاء كافة الإجراءات الأمنية، الخاصة بتأمين كل فوج على أعلى مستوى، خاصة خلال زيارتهم لمقام النبي هارون، وصعود جبل موسى.