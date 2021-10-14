بريطانيا/ المسلمون هم الأكثر تعرضا لجرائم الكراهية

اسماعيل عبد الحي - كشفت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، أن ما يقرب من نصف ضحايا جرائم الكراهية في إنجلترا وويلز في العام المنتهي كانوا من المسلمين.

وقالت الداخلية في تقرير إنه في العام المنتهي في مارس 2021، سجلت الشرطة 124091 جريمة كراهية في إنجلترا وويلز، من بينها 2703 جريمة كراهية ضد المسلمين، مشيرة إلى ارتفاع جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية بنسبة 12% لتصل إلى أكثر من 85 ألف جريمة.

وجاء في التقرير أنه "في مارس 2021، تم تحليل ديانة ضحايا الجرائم، حيث كان أقل من نصف المستهدفين أي أن 45% منهم مسلمون. وكانت المجموعة الثانية الأكثر استهدافا من اليهود بنسبة 22%، فيما لم تستهدف 16% من الجرائم، أي دين معلن".

ووفقا للوزارة فإن جرائم الكراهية بدأت في الارتفاع منذ جوان 2016، بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، ثم ارتفعت في جوان 2017 في أعقاب الهجمات الإرهابية في ذلك العام، ثم في صيف 2020 في أعقاب احتجاجات "حركة السود مهمة" والاحتجاجات المضادة لليمين المتطرف التي أعقبت ذلك.

المصدر: موقع الحكومة البريطانية