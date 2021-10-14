عاجل.. واشنطن تعلن دعم الجيش اللبناني بـ67 مليون دولار

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

أعلنت الولايات المتحدة دعما إضافيا للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون دولار أمريكي، فيما وصفت الحديث عن تقديم طهران وقودا إلى لبنان بـ"الفرقعة الإعلامية".



الدعم الجديد أعلنت عنه اليوم الخميس فيكتوريا نولاند؛ مساعدة وزير الخارجية الأمريكي.

وقالت نولاند إن الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا قدره 67 مليون دولار للجيش اللبناني.

وفي سياق متصل أضافت المسؤولة الأمريكية أن أن أحد الحلول لأزمة الطاقة التي تعكف عليها واشنطن مع السلطات اللبنانية، يشمل البنك الدولي ودعما إنسانيا.

وبشأن الوقود الإيراني المقدم للبنان، قالت المسؤولة الأمريكية إن ما تعرضه طهران، من دعم للبنان، في مجال الطاقة إنما هو محض "فرقعة إعلامية".