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عاجل.. مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي بنيجيريا

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محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

أعلن الجيش النيجيري، الخميس، مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي أبومصعب البرناوي.

 

وفي الفترة الأخيرة، صعّد تنظيم داعش الإرهابي هجماته ضد المدنيين في محور مايدوغوري-مونغونو، في منطقة يبلغ نطاقها 135 كيلومترا، وقد أقام نقاط مراقبة يمارس فيها السطو والقتل، وفق شهادات سكان المنطقة.

 

وحضّت هذه الهجمات شبه اليومية القوات المسلّحة على تسيير دوريات على طول هذا الطريق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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