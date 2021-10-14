شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى و30 مصابًا في احتجاجات بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط خمسة قتلى وأكثر من 30 جريحاً في إطلاق نار في بيروت اليوم الخميس خلال احتجاجات للمطالبة برحيل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وقال الصليب الأحمر ، في بيان صحفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إن أربعة من فرقه توجهت إلى الطيونة للعمل على إسعاف المصابين ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

وأعلن الجيش اللبناني عبر حسابه أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرافقه وزير الدفاع موريس سليم وصلا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وكان الجيش اللبناني أعلن أن وحداته المنتشرة "سوف تقوم باطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرق وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.