لبنانيون يقطعون الطريق عند جسر جلالا شتورا بالاتجاهين احتجاجا على أحداث بيروت

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

تتصاعد أعمال العنف في بيروت، بعد سقوط ثلاثة قتلى و20 جريحا، وقطع لبنانيون غاضبون من الأحداث الطريق عند جسر جلالا شتورا بالاتجاهين.



وتشهد بؤرة الاحتجاجات في منطقة الطيونة في بيروت حركة نزوح كثيفة من الأهالي الذين يتركون منازلهم خوفا من تطور الأوضاع.

وقبل سقوط القتلى والجرحى سُمع دوي ٣ انفجارات في منطقة الاشتباكات، ودعا وزير الداخلية اللبناني مجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد عند الساعة الواحدة ظهر اليوم بتوقيت لبنان.