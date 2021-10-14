شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة قنص مسلح يحمل «آر بي جي» أثناء الاشتباكات المسلحة في لبنان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة قنص أحد المسلحين وهو يحمل قاذف آر بي جي وسط بيروت.

وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، قد أكد إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تفاجأت بتحول التظاهرات لاشتباك مسلح، كاشفا عن أن القذائف التي أطلقت خلال التظاهر من نوع B7 .

وكشف وزير الداخلية اللبناني، خلال مؤتمر صحفي، عن آخر تطورات الوضع في بيروت، مؤكداً سقوط 6 قتلى من طرف واحد في الاشتباكات التي جرت في بيروت حتى الآن، معلقاً: ” القنص كان على الرؤوس”.

وأضاف وزير الداخلية اللبناني، سنطلب من الحكومة اتخاذ كل ما يلزم لضبط الوضع الأمني في منطقتي الشياح وعين الرمانة، منوها بأن حكومة ميقاتي هي للإنقاذ وللعمل وليست هي من يقوم بتخريب الأوضاع في البلاد”.