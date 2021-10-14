شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى وعشرات الجرحى إثر الاشتباكات المسلحة في بيروت.. تدخل عاجل من الجيش (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اندلعت اشتباكات مسلحة في محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار..

ودعا أنصار الحزبين إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكانوا بدؤا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

وسمع دوي قذائف صاروخية من طراز RPG7 في العاصمة بيروت بعد انتشار الجيش في الشوارع لمنع أي اشتباكات ومطاردة مطلقي النار، وتحدثت مصادر عن سقوط 6 قتلى وأكثر من 60 مصاباً. وبثت قنوات تلفزيونية محلية صورا لأشخاص مذعورين في شوارع العاصمة بيروت يهربون من مكان إطلاق النار، في كل الاتجاهات، خوفا على حياتهم.

إليكم تطور الأحداث لحظة بلحظة:

– 10:59: الجيش اللبناني يرسل تعزيزات كبيرة باتجاه منطقة الطيونة بعد تبادل لاطلاق النار بين مسلحين بمنطقة الطيونة.

– 11:32: مصادر أمنية لوكالة “رويترز”: سقوط قتيل و5 جرحى نتيجة لتبادل إطلاق النار.

– 11:45: رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يدعو لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي ظهر اليوم.

– 11:45: رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يدعو لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي ظهر اليوم.

– 11:50: إطلاق قذائف B7 في محيط الطيونة.

– 11:57: الجيش اللبناني يهدد بـ”إطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على اطلاق النار من أي مكان آخر”، ويدعو المدنيين إلى إخلاء الشوارع.

– 12:00: الرئيس اللبناني يتابع مع ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني، وذلك لمعالجة الوضع تمهيدا لاجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

– 12:30: قتيلان وحوالي 20 جريحا بالاشتباكات المسلحة المستمرة في بيروت.

– 12:48: وزارة الصحة تطالب المستشفيات الحكومية والخاصة باستقبال الجرحى ومعالجتهم على نفقتها.

– 12:50: ارتفاع عدد القتلى إلى 3 (قتيلين إثنين في مستشفى الساحل وواحد في مستشفى الرسول الأعظم).

– 1:00: بدء اجتماع مجلس الأمن المركزي برئاسة ميقاتي.

– 1:20: تجدد الاشتباكات في محيط منطقة الطيونة واطلاق قذائف صاروخية.

– 1:26: ارتفاع عدد القتلى نتيجة الاشتباكات إلى 4 بعد مقتل امرأة أصيبت برصاص قناص وهي في منزلها

-1:45: وزير الداخلية اللبناني: 6 قتلى من طرف واحد في اشتباكات بيروت المسلحة

-2:00: وزير داخلية لبنان: انفلات الوضع ليس في مصلحة أحد وهذا ينذر بأمور خطيرة

-2:05: وزير الداخلية اللبناني: الحكومة تحاول استعادة الهدوء في بيروت

-2:15: الجيش اللبناني: ميقاتي ووزير الدفاع وصلا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع