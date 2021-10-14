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روما .. نشر 500 جندى إضافى لتأمين قمة العشرين

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الخميس أنه من المقرر أن تشهد العاصمة الإيطالية روما تعزيزا للإجراءات الامنية، أثناء انعقاد قمة زعماء مجموعة العشرين، التي سيتم إطلاقها في أواخر الشهر الجاري لمدة يومين.

وسيتم نشر 500 جندى إضافى فى روما، بينما سيتم أيضا تكثيف مراقبة المجال الجوى للمدينة، و"الأهداف الحساسة"، خلال يومي 30 و31 من أكتوبر.

كما ستزيد الشرطة من مراقبة بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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