شكرا لقرائتكم خبر عن روما .. نشر 500 جندى إضافى لتأمين قمة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الخميس أنه من المقرر أن تشهد العاصمة الإيطالية روما تعزيزا للإجراءات الامنية، أثناء انعقاد قمة زعماء مجموعة العشرين، التي سيتم إطلاقها في أواخر الشهر الجاري لمدة يومين.

وسيتم نشر 500 جندى إضافى فى روما، بينما سيتم أيضا تكثيف مراقبة المجال الجوى للمدينة، و"الأهداف الحساسة"، خلال يومي 30 و31 من أكتوبر.

كما ستزيد الشرطة من مراقبة بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.