ميزة جديدة في فوتوشوب لاستيراد ملفات الكاميرا إلى جهاز آي باد

قبل مؤتمر ماكس في 26 أكتوبر، شاركت شركة أدوب ميزة قادمة إلى برنامج فوتوشوب على جهاز آي باد، تمكن المستخدمين من استيراد ملفات RAW من الكاميرا إلى جهاز آي باد.

يمكنك استخدام الأداة لاستيراد أي تنسيق ملف تدعمه ميزة “كاميرا رو” بما في ذلك ملفات ProRAW التي يمكن لهاتف آي فون برو 12 و آيفون برو 13 إخراجها. بمجرد تحميل صورة، يمكنك الوصول إلى جميع التعديلات المعتادة التي ستجدها في إصدار سطح المكتب من هذه الميزة، مما يسمح لك بتعديل أشياء مثل التعرض ولون صورتك.

إحدى الميزات الجديدة الرائعة هي أنه من الممكن استيراد ملف RAW الخاص بك ككائن ذكي إلى فوتوشوب. هذا يعني أنه يمكنك إضافة صورتك إلى PSD، وفتح الملف الناتج في فوتوشوب الخاص بسطح المكتب، ولا يزال بإمكانك الوصول إلى الملف المضمّن والتعديلات.

تقول شركة أدوب إن ميزة “كاميرا رو” قادمة إلى برنامج فوتوشوب قريباً. في غضون ذلك، من المحتمل أن نرى الشركة تقوم بمعاينة المزيد من الميزات القادمة لتطبيقاتها المختلفة في أدوب ماكس في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.